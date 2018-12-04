شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد حقلى جيزة وفيوم فى إطار توسعات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة تفقدية لموقع حقلى جيزة وفيوم فى إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الاسكندرية وغرب المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعى من المياه العميقة بالبحر المتوسط حيث تفقد غرفة التحكم الرئيسية للحقلين وتم استعراض الموقف التنفيذى لبدء التشغيل التجريبى ووضع البئرين على خريطة الانتاج قبل نهاية هذا الشهر بمعدل انتاج يزداد تدريجياً ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً قبل نهاية الربع الاول من عام 2019 والبالغ استثماراته 2 مليار دولار.

كما تم تفقد محطة معالجة الغاز للمشروع الذى قامت شركة بتروجت بالأعمال الإنشائية له فى اطار استراتيجية الوزارة لتعظيم المكون المحلى من خلال مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروع.

وخلال الجولة حث الوزير العاملين بالموقع البالغ عددهم حوالى 7 ألاف عامل ببذل المزيد من الجهد من أجل زيادة معدلات الانتاج.

وعلى هامش الزيارة التفقدية رأس الملا الاجتماع الدورى للجنة العليا المشتركة بين مسئولى قطاع البترول وشركاته وشركة بى بى البريطانية لمشروع شمال الأسكندرية حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مراحل المشروع والعمل على إزالة أى معوقات قد تعترض التنفيذ، وتم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع حقل غازات ريفين المخطط دخوله على الانتاج قبل نهاية عام 2019 بمعدل انتاج حوالى 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً وباستثمارات 5 مليار دولار وترجع أهمية الانتاج أنه يشمل حوالى 23 ألف برميل يومياً من المتكثفات وسيوجه إنتاجه إلى مصنع الغازات التابع لشركة جاسكو بالاسكندرية لاستخلاص مشتقاته مثل البوتاجاز والبروبان.

رافق المهندس طارق الملا خلال الزيارة المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس هشام مكاوى الرئيس الاقليمى لشركة بى بى بشمال أفريقيا.