شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع صعودها لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على توقعات اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع صعودها لليوم الثاني على التوالي ، لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على توقعات نتائج اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل ، حيث تشير معظم التوقعات إلى قيام المنظمة العالمية بالاشتراك مع روسيا بخفض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 09:25جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.88$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.07$،وسجل أعلى مستوي 53.96$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 53.02$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.77$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.88$ ،وسجل أعلى مستوي 62.86$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 61.68$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 4.8% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 49.40$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنسبة 4.7% ،بأكبر مكسب منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي ، بعد الإعلان عن هدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" يوم الخميس المقبل فى مقرها الرئيسي بالعاصمة النمساوية فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج فى ضوء التطورات الأخيرة بالسوق ، المنتظر أيضا مناقشة تلك السياسة مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا "ثاني أكبر منتج للنفط بالعالم ".

كثفت المملكة العربية السعودية "أكبر منتج فى أوبك" المفوضات مع روسيا بالفترة الأخيرة للاتفاق على خفض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

وانزلقت الأسعار لأدنى مستوى فى 13 شهرا بعد تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي بالسوق ،خاصة فى ظل ضخ كبار المنتجين مستويات قياسية من الإنتاج ، ومؤشرات على ضعف مستويات الطلب العالمي.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسفر اجتماع أوبك عن خفض الإنتاج العالمي بالاشتراك مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ،وقال البنك ستخفض أوبك الإنتاج بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن تبذل أوبك وروسيا جهدا مشتركا لتقليص المعروض بالسوق لرفع أسعار النفط مجددا فوق 60$ للبرميل.