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شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع بأكثر من 3% ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، فى طريقها للتداول مجددا أعلى مستوى 4,000$ ، يأتي هذا بدعم تأكيد ناسداك على تقديم العقود الآجلة للبتكوين فى أقرب وقت ممكن من العام المقبل.
فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,955$ بارتفاع قدره 125$ بحوالي 3.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,830$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,980$ ، و أدنى سعر عند 3,730$ الأدنى فى أسبوع.
انخفضت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" يوم الاثنين بنسبة 6.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار ضعف الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 130 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق.
أكدت شركة ناسداك على تقديم العقود الآجلة للبتكوين بالاشتراك مع شركة فان إيك الأمريكية للاستثمار فى أقرب وقت ممكن من العام المقبل ، وتقديم مجموعة أخرى من الأصول الرقمية ،على أن تكون تلك الأصول شفافة ومنظمة ومراقبة.
وتعمل أيضا شركة فان إيك على تقديم صندوق بتكوين متداول بالبورصة ETF ، فى انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC الموافق على إدراج وتداول تلك الصناديق.
يعتقد ريتش إيدلمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان فايننشال " إن الوقت مناسب لبدء شراء البتكوين بالنسبة للمستثمرين الذين يؤمنون بالموضوع طويل الأجل للعملات الرقمية ،وبالنسبة لغير المؤمنين بتلك القصة فليس هذا هو المكان المناسب للدخول إلى السوق".
من ناحية أخرى ، وعدت مجموعة العشرين بعد اجتماع الأرجنتين يوم الجمعة تنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشي مع معايير مجموعة العمل المالي ، مع انتظار أي ردود أخرى حسبما تقتضي الحاجة لذلك.
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