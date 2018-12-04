شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين بعض الميل الصاعد بعد ملامسة دعم القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، وطالما أن السعر دون 33.90، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 أمام السعر، بانتظار استهداف مستوى 25.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 33.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط