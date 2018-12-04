شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الريبل أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 0.35، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 0.42، في حين يتواجد هدفه التالي عند 0.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط