شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم محاولات للتعافي لكنه لا يزال دون المقاومة المحورية 118.10، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة حتى الآن، يدعمها المتوسط المتحرك 50، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 100.00، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 90.00 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 115.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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