شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر البتكوين بإيجابية ملحوظة هذا الصباح ليستقر فوق خط الرقبة من جديد، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل ضغط سلبي نتوقع أن يدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 4225.00، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 3475.00 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط