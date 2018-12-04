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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7437، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مما يقدّم فرصاً لاختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة نحو 0.7566.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7277 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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