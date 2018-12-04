شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 63.95، مشيرين إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 70.00 على المدى القريب، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 61.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد