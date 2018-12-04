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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية الآن ليتجاوز حاجز 54.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، حيث يحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 57.46، في حين يمثل الثبات فوق 52.60 و51.46 شرط رئيسي لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.60 والمقاومة 55.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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