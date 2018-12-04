شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 14.73، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 15.22 كمحطة تالية، في حين يمثل الثبات فوق 13.93 الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد