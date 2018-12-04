شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من اختراق مستوى 1238.30 ويحاول الثبات فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد ليصل إلى 1262.51، في حين يمثل الثبات فوق 1228.00 الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1225.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد