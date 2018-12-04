شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي بعد اختبار الدعم المحوري 1.2730، ليستقر السعر فوق حاجز 1.2800 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.2963.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2660 والمقاومة 1.2840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد