شكرا لقرائتكم خبر عن التوافق على إصلاحات في منطقة اليورو والان نبدء بالتفاصيل

نجح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول صفقة إصلاحات في منطقة اليورو بعد 18 ساعة من المحادثات التي انتهت صباح اليوم في بروكسل.

وقال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو في تصريح له "لقد حققنا ذلك" ، واصفا المحادثات التي استمرت طوال الليل بأنها "مفاوضات مكثفة وشاملة للغاية.

وسيقوم الوزراء الآن بعرض حزمة الإصلاحات المقترحة على رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو عندما يجتمعون الأسبوع المقبل في قمة اليورو في بروكسل.

وتمكن الوزراء السبعة والعشرون في انتزاع ما وصفه دبلوماسيو منطقة اليورو منذ فترة طويلة بـ"الثمار المرجوة" بعد ما يقرب من عامين من المفاوضات.

ويتمثل الاتفاق في إرساء صندوق لإنقاذ منطقة اليورو ، المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبي والذي سيكون بمثابة الدعم المالي لسلطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع البنوك المتعثرة.

وقالت مسودة نسخة من الصفقة أن الآلية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل الموعد المقرر لها في عام 2024 ، إذا تمكنت بنوك منطقة اليورو من تخفيض مخزونها من القروض المعدومة في السنوات القادمة.

وتمكن الوزراء أيضاً من تحديث الخطوط الائتمانية التي يمكن أن تقدمها نفس آلية الاستقرار للبلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية - ولكن بشروط صارمة فقط.

ومن المقرر أن تقوم بلدان منطقة اليورو أيضًا بإصلاح ما يسمى "بنود العمل الجماعي" في عقود سنداتها الحكومية بحلول عام 2022 والتي من شأنها تسهيل تأخير سداد الديون في حالة إنقاذ بلد ما .

وتشير الصفقة إلى بعض الخطط لتطوير ميزانية منطقة اليورو تحت إصرار وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير ، الذي اشتبك مع وزير مالية هولندا حول الحاجة إلى "وظيفة تثبيت" في النص النهائي.