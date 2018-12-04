الان تتابع “أوبك” تسعى لعقد اتفاق لخفض الإنتاج.. وروسيا “عقبة رئيسية” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت أربعة مصادر إن “أوبك” وحلفاءها يعملون للوصول إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفض إنتاجي كبير هي “العقبة الرئيسية” حتى الآن.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، يوم الخميس المقبل، في فيينا، ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا، يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط، ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي، وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.
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