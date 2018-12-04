شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث التعاون مع الجزائر من أجل استقرار السوق النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن لقائه مؤخرا بوزير النفط في الجزائر مصطفى قيطوني لتعزيز التنسيق بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال الفالح في تغريدية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه ناقش مع نظيره الجزائري المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.

وجاء الفالح مع نظيره الجزائري ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار جولته لعدد من الدول العربية.

وعلى الصعيد ذاته، قام وزير الطاقة السعودي مؤخرا بلقاء وزيرة الطاقة والمعادن في كولومبيا بوغوتا ماريا فرنندا سواريز لتوضيح نتائج اتفاقية التعاون أوبك على استقرار أسواق النفط،مما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي.

وكان قد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.