شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أوريدو" تدفع قيمة صكوكها والتوزيعات الدورية لحملة الصكوك خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أوريدو انترناشيونال المالية المحدودة، المملوكة كلياً لشركة أوريدو، المُدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، القيام بدفع قيمة الصكوك الأصلية والدفعة الأخيرة من التوزيعات الدورية لصكوكها، بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها ستدفع لحملة شهادات صكوكها مبلغ 1.250 مليار دولار- يمثل قيمة أصل الصكوك - و18.993 مليون دولار، قيمة الدفعة الأخيرة من التوزيعات الدورية في التاريخ المحدد للتوزيعات الدورية، وذلك في 3 ديسمبر الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وبلغت الفوائد التي تم سدادها 18.750 مليون دولار، وذلك عن أصل مبلغ سندات تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، مضمونة ومستحقة في تاريخ 19 أكتوبر 2025، بفائدة 0.5%.

وقامت أوريدو انترناشيونال بدفع مبلغ من الفوائد بقيمة 11.250 مليون دولار، في تاريخ 31 يوليو الماضي، وذلك عن أصل مبلغ سندات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار مضمونة ومستحقة السداد في 31 يناير 2043، بفائدة 4.5%.

كذلك قامت الشركة بسداد مبلغ من الفوائد مستحق سداده في تاريخ 31 يوليو الماضي، بقيمة 9.687 مليون دولار، وذلك عن أصل مبلغ سندات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار مضمونة ومستحقة السداد في 31 يناير 2028، بفائدة 3.875%.

وكانت أوريدو تمويل المحدودة، قد قامت بدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN، في 22 يونيو 2018، بقيمة 9.38 مليون دولار، وذلك عن أصل مبلغ سندات تبلغ قيمته 500 مليون دولار مضمونة ومستحقة السداد في 22 يونيو 2026، بفائدة 3.75%.