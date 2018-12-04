شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع قبيل تصريحات مارك كارني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل شهادة مارك كارني محافظ المركزي البريطاني أمام البرلمان المحلي حول اتفاق الانفصال.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:45 جرينتش،ليتداول عند 1.2735$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2722$،وسجل الأعلى عند 1.2753$ ، والأدنى عند 1.2718$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2698$ ، بعدما طغي تأثير مخاوف فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال داخل البرلمان ، على بيانات أظهرت اتساع نمو فاق التوقعات لقطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

كانت تريزا ماي قد توصلت لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال المنتظر فى آذار/مارس 2019 ،والذي ينظم العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وحتى يصبح هذا الاتفاق رسميا لابد من تمريره داخل البرلماني البريطاني يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية فئة عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر الماضي عند 2.94%.

بحلول الساعة 09:15 جرينتش يدلي مارك كارني بشهادته بالاشتراك مع نائبيه حول اتفاق الانفصال أمام لجنة الخزانة بالبرلماني البريطاني ، من المتوقع أن توفر تلك الشهادة رؤية واضحة للبنك المركزي عن حالة الاقتصاد بعد الانفصال الفعلي ،وتأثير ذلك على مستقبل رفع أسعار الفائدة البريطانية.

وبحلول الساعة 09:30 جرينتش يصدر مؤشر مديري المشتريات قطاع البناء البريطاني المتوقع مستوي 52.5 خلال تشرين الثاني/نوفمبر وسجل المؤشر مستوي 53.2 في تشرين الأول/أكتوبر.