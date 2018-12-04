- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع قبيل تصريحات مارك كارني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل شهادة مارك كارني محافظ المركزي البريطاني أمام البرلمان المحلي حول اتفاق الانفصال.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:45 جرينتش،ليتداول عند 1.2735$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2722$،وسجل الأعلى عند 1.2753$ ، والأدنى عند 1.2718$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2698$ ، بعدما طغي تأثير مخاوف فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال داخل البرلمان ، على بيانات أظهرت اتساع نمو فاق التوقعات لقطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
كانت تريزا ماي قد توصلت لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال المنتظر فى آذار/مارس 2019 ،والذي ينظم العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وحتى يصبح هذا الاتفاق رسميا لابد من تمريره داخل البرلماني البريطاني يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار نزول العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية فئة عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر الماضي عند 2.94%.
بحلول الساعة 09:15 جرينتش يدلي مارك كارني بشهادته بالاشتراك مع نائبيه حول اتفاق الانفصال أمام لجنة الخزانة بالبرلماني البريطاني ، من المتوقع أن توفر تلك الشهادة رؤية واضحة للبنك المركزي عن حالة الاقتصاد بعد الانفصال الفعلي ،وتأثير ذلك على مستقبل رفع أسعار الفائدة البريطانية.
وبحلول الساعة 09:30 جرينتش يصدر مؤشر مديري المشتريات قطاع البناء البريطاني المتوقع مستوي 52.5 خلال تشرين الثاني/نوفمبر وسجل المؤشر مستوي 53.2 في تشرين الأول/أكتوبر.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع قبيل تصريحات مارك كارني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .