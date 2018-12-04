شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثاني جلسات أخر أشهر العام في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري كانون الأول/ديسمبر في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء مع قيادة مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية للتراجع وانخفاض مؤشرات الأسهم النيوزلندية بالإضافة إلى تراجع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في أعقاب تلاشي تفاؤل المستثمرين بتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، وسط الضبابية حول تفاصيل الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها بين ترامب و شي جينبينج.

هذا وقد قادت أسهم شركة نيسان لصناعية السيارات مسيرات تراجع أسهم مؤشرات الأسهم اليابانية في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون اللجنة الخارجية للشركة ستجتمع في وقت لاحق اليوم لمناقشة استبدال الرئيس السابق كارلوس غصن، وسط التقرير التي تشير لكون الإدعاء العام في طوكيو يخطط لاعتقال غصن ضمن مزاعم جديدة بأنه يقلل من دخله، وذلك وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص اتساع العجز إلى 10.7 مليار دولار استرالي مقابل 12.1 مليار دولار استرالي في الربع الثاني، دون التوقعات عند عجز 10.2 مليار دولار استرالي، وتتطلع المستثمرين حالياً لصدور بيان السياسة النقدية من قبل بنك استراليا الاحتياطي وقرار البنك المركزي الاسترالي حيال أسعار الفائدة، وسط التوقعات بالبقاء عليها عند 1.50%.

مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 1.05% وليخسر 17.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,671.24، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 0.69% ليخسر هو الأخر 155.89 نقطة ويصل إلى المستوى 22,418.87.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد تباين في الأداء، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.05% ليخسر 1.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,259.28. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليربح 2.05 نقطة ويصل إلى المستوى 2,656.84.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 0.19% ليخسر 51.44 نقطة ويصل إلى المستوى 27,130.60. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاض بنسبة 0.48% ليخسر هو الأخر 51.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,121.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.12% ليخسر 10.33 نقطة ويصل إلى المستوى 8,865.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 45.76 نقطة ويصل إلى المستوى 5,725.40.