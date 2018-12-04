الان تتابع روسيا: أوبك ومنتجو النفط سيبحثون انسحاب قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365: قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجي نفط كبارا آخرين سيبحثون غدا الأربعاء قرار قطر بالانسحاب من المنظمة. وتعقد أوبك ومنتجو النفط العالميون الآخرون اجتماعات في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع للبت في استراتيجيات سوق النفط في المستقبل. وأحجم نوفاك عن التعليق بشأن تخفيضات إنتاج محتملة وكانت قطر قالت الاثنين إنها ستنسحب من أوبك للتركيز على الغاز.

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