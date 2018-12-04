- 1/29
- 2/29
- 3/29
- 4/29
- 5/29
- 6/29
- 7/29
- 8/29
- 9/29
- 10/29
- 11/29
- 12/29
- 13/29
- 14/29
- 15/29
- 16/29
- 17/29
- 18/29
- 19/29
- 20/29
- 21/29
- 22/29
- 23/29
- 24/29
- 25/29
- 26/29
- 27/29
- 28/29
- 29/29
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العاصمة البريطانية لندن تتزين لاستقبال احتفالات "الكريسماس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تتميز العاصمة البريطانية، لندن، بطابع معمارى مميز وعريق، ونكهة خاصة فى الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، واحتفالات أعياد الميلاد واستقبال العام الجديد، وتتزين الشوارع والميادين الرئيسية فى وسط العاصمة، لندن، ومنها شارع "أكسفورد"، و"نيو بوند ستريت"، وميدان "بيكاديلى"، وطريق "إدجوار" الشهير بشارع العرب، بالأضواء المبهرة وأشجار "الكريسماس"، ويرصد ”الخليج 365”، بالصور من لندن، أجواء الاستعدادات للكريسماس.
وعلى الرغم من برودة الجو، وهطول الأمطار المستمر فى لندن، إلا أن سكان العاصمة، والسياح الزائرين لأهم العواصم الغربية، يقبلون على الشراء، والسهر، والاحتفال بالكريسماس، فى الميادين الرئيسية مثل "ترافالجار سكوير"، والذى يتكسى بالأضواء والزينة، والإقبال على الشراء من المتاجر اللندنية الشهيرة مثل "هارودز" و"سيلفريدجز" "برايمارك".
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العاصمة البريطانية لندن تتزين لاستقبال احتفالات "الكريسماس" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .