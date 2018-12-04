شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع توقعا لتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب اليوم السابق، وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك وروسيا.

وفى الساعة 0604 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا ،بما يعادل 0.7 % عن أحدث إغلاق لها.

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8% إلى 62.20 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو 4% في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للسمرة في سنغافورة "من المرجح على ما يبدو أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا... هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن تخفض أوبك و المعروض" مشيرا إلى منظمة أوبك وحليفتها روسيا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السادس من ديسمبر بمقر أمانتها العامة في العاصمة النمساوية فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة. وستناقش أوبك السياسة أيضا مع المنتج العملاق غير العضو في المنظمة روسيا.

وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء "نتوقع على أثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس القادم."

وقال البنك "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات."

وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل".