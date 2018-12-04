غبور تحرك أسعار «جيلي ومازدا وشيري».. تعرف على الأسعار الجديدة

مصراوي - كتب - أيمن صبري:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو للسيارات، وكلاء علامات هيونداي ومازدا وجيلي وباجاج وشيري في مصر، عن تحريك أسعار سيارات مازدا وجيلي وشيري خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب الوكيل ترتفع أسعار فئات "جيلي إمبريال" الجديدة التي طرحت في مصر لأول مرة سبتمبر الماضي بواقع 3000 جنيه، لتباع بسعر رسمي قدره 276.900 جنيه بدلًا من 273.900 جنيهًا.

وارتفعت كذلك أسعار "جيلي إيمجراند X7" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 5000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الجديد 340.000 جنيه مقارنة بـ335.000 جنيه في نوفمبر.

كما أقرت...