شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -4-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس مؤخرا تداولات سعرية بطيئة إلا أن ثباته فوق مستوى 2.6800 والذي يشكل دعم القناة الصاعدة يدعم الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يساهم بتسهيل محاولة الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 2.8500 وصولا نحو 2.9100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7780 و 2.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد