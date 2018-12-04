- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -4-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس مؤخرا تداولات سعرية بطيئة إلا أن ثباته فوق مستوى 2.6800 والذي يشكل دعم القناة الصاعدة يدعم الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يساهم بتسهيل محاولة الوصول نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 2.8500 وصولا نحو 2.9100.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7780 و 2.9100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -4-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .