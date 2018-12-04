شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 4-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

نجح سعر النحاس باكتساب عزم سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الهابط, كذلك ثبات التداولات ضمن محاور القناة الهابطة وبالتحديد دون المقاومة الرئيسية المستقرة عند 900.00 لهذا اليوم يؤكد محاولة انجذاب السعر نحو 748.00 وبتحرره من هذا العائق سينجح بتسجيل أهداف سلبية جديدة باستهدافه لمستوى 660.00 خلال الفترة القادمة.

ثبات المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية يزيد من الضغط السلبي ليتماشى ذلك مع سلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يستمر بتقديم العزم السلبي نظرا لتذبذبه بقرب من مستوى 20.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط