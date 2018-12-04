شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحوم حول الهدف الأول- تحليل - 4-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم سلبي قوي ليبتعد بذلك عن المقاومة المستقرة عند 146.15 منهيا بذلك بالتذبذب قرب الهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 144.05. استئناف الهجوم السلبي يحتاج لكسر الحاجز الحالي ليفتح الباب أمام السعر لاستهداف مستوى 143.35 وصولا لدعم القناة الرئيسية الصاعدة والممتد نحو 142.60.

نلاحظ حاليا محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليعزز بذلك الاستمرارية السلبية, لكن لتفادي أي تذبذب جانبي غير متوقع ننصح بانتظار تحقيق الكسر المطلوب ومن ثم انتظار الوصول نحو الأهداف الإَضافية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 144.60 و 143.32

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط