شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين عالق- تحليل - 4-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولات يوم أمس من بتسجيل أي هدف إيجابي جديد نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع الاستقرار الإيجابي والذي يعتمد على ثبات الدعم الممتد حاليا نحو 128.25. نتوقع تقديم السعر للمزيد من التداولات الجانبية لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ومن ثم ليبدأ باستهداف المستويات الرئيسية والتي تتمركز حول 129.25 وصولا نحو 129.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 129.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد