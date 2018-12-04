شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم كارفور يعود للنطاق السلبي- تحليل - 4-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تعرض سعر السهم مؤخرا لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على تشكيل موجه سلبية قوية مستقرا بذلك ضمن محاور القناة الهابطة من جديد بتسجيله لمستوى 15.10, حاليا وبثبات السعر دون مقاومة القناة المستقرة عند 16.44 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف خلال الفترة القريبة مستوى 14.50 وبكسر هذا الحاجز ستمتد الخسائر نحو 13.60 خلال الفترة القادمة.

تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يدعم الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد وليزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 16.10 و 14.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط