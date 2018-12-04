شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الين الياباني عقب حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في واشنطون وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني وعلى الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.47% إلى مستويات 113.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.66 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما أن حقق الزوج الأدنى له منذ 26 من الشهر الماضي عند 113.05.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 6.1% مقابل 5.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.7%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

على الصعيد الأخر، فقد تبعنا حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وعضوة اللجنة الفيدرالية برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.