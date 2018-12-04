شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" وسي كي هاتشيسن تستكملان دمج عملياتهما في سيريلانكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات- بالمشاركة مع "مجموعة سي كي اتش اتش"- عن استكمال دمج شركتيهما للهاتف النقال في سيريلانكا، شركة اتصالات لانكا، وشركة هاتشيسن للاتصالات لانكا.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع "أبوظبي"، اليوم الثلاثاء، بأن عملية الدمج تمت بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

وحسب البيان، أصبحت مجموعة الاتصالات تملك حصة 15% بالشركتين، في حين تمتلك مجموعة سي كي اتش اتش الحصة الغالبة والمسيطرة والبالغة 85% من هاتش لانكا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أية تطورات هامة حول عملية الدمج، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

يُذكر أن مجموعة اتصالات وسي كي هاتشيسن وقعا، في أبريل الماضي، اتفاقاً على دمج شركتيهما للهاتف النقال في سيريلانكا (شركة اتصالات لانكا وهاتشيسن للاتصالات لانكا).

وترى المجموعة أن عملية الدمج بين الشركتين سوف يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في سيريلانكا، علماً بأن هذه الصفقة هي جزء من استراتيجية مجموعة اتصالات المعلنة وجهودها المستمرة لتحسين محفظته الدولية.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة اتصالات عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثالث 2018 بلغ 2.7 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.8 مليار درهم بالربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2018، حققت المجموعة صافي ربح بلغ 8.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.