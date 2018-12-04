شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي التجاري" يشتري 625 ألف سهم ويحولها لأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المصرف الخليجي التجاري، المدرج ببورصتي دبي والبحرين الماليتين، عن شراء 625 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين، بتاريخ أمس الإثنين الموافق 3 ديسمبر الجاري،

وأفاد المصرف، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن أسهم الخزينة سترتفع من 96.161 مليون سهم (ما يعادل 9.15% من الأسهم المصدرة) إلى 96.786 مليون سهم.

وجدير بالذكر أن المصرف قام بشراء 45 ألف سهم بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، فضلاً عن شراء نحو 36 ألف سهم بتاريخ 2 ديسمبر الجاري.

وقام المصرف، في 25 نوفمبر الماضي، بشراء ما يعادل 40.4 ألف سهم من أسهمه، بعدما قام بشراء ما بعادل 175 ألفاً في 21 نوفمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قام، في 18 نوفمبر الماضي، بشراء ما يعادل 605 آلاف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين.

وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 341 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار بحريني بالربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 68.2%.

وحقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى مساهميه بلغت 1.7 مليون دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 4.1 مليون دينار بحريني في الفترة المقابلة من 2017.

يذكر أنه قد تم إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري، خلال ديسمبر الماضي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، في سوق دبي المالي، وذلك بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من بينها مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.