شكرا لقرائتكم خبر عن "سليمان القويز" رئيساً لمجلس إدارة "موبايلي" والعيسي" نائباً له والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"- المنتخب للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ الأول من ديسمبر الجاري ولمدة ثلاث سنوات قادمة- على تعيين سليمان بن عبدالرحمن القويز رئيساً لمجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس وافق على تعيين المهندس عبدالله محمد العيسى، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كذلك وافق المجلس على تعيين المهندس خليفة حسن الشامسي عضواً منتدباً لمجلس الإدارة.

والجدير بالذكر أنه تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر الماضي.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 30.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقابل صافي خسائر بلغ 174.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 202.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 527.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.