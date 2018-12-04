شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت الجنوبية" توقع عقداً لبيع 20 ألف طن من الأسمنت البورتلاندي المكيس لليمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن توقيع عقد مع مؤسسة مدينة الإعمار والبناء للتجارة، وذلك بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن العقد يتضمن بيع 20 ألف طن من مادة الأسمنت البورتلاندي المكيس إلى الجمهورية اليمنية.

ووفقاً للبيان، تمتد مدة العقد من تاريخ أول شحنة ولمدة ثلاثة أشهر، علماً بأنه تم البدء في تحميل أول شحنه بكمية 7 آلاف طن، مساء أمس الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، إن الأثر المالي سيتم توضيحه ضمن النتائج المالية لاحقاً، علماً بأن الأثر المالي سيكون محدودا نظراً لمحدودية الكمية.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 143 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 257 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبتراجع نسبته 44.4%.