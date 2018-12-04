شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 20.1 مليون ريال عن 92 يوماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق الممتدة من الأول من أكتوبر الماضي وحتى 31 ديسمبر المُقبل (92 يوماً) وذلك بقيمة 20.060 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 107.507 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى سعر الطرح الأولي للوحدة تبلغ 1.87%.

ووفقاً للبيان، تُقدر نسبة التوزيع 1.85% من صافي قيمة الأصول بتاريخ 30 يونيو 2018.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية التداول بيوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، على أن يتم دفع التوزيعات في 3 فبراير من العام 2019.

وكان الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن فترة الاستحقاق الممتدة من الأول من أبريل 2018 وحتى 30 يونيو 2018 "مدة 91 يوما فقط"، بإجمالي 19.406 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.