شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل القانوني: لدى مجموعة القصيبي 130 دائنا ولا تميز بين بنك محلي أو أجنبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد إياد رضا، الشريك التنفيذي لمكتب إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية والوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، أن كافة الدائنين هم غرماء تجري معاملتهم بالتساوي.

وأشار إلى أن هناك بعض المصارف يعتقدون أن لهم معاملة تفضيلية وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن لدى المجموعة 130 دائنا ولا تميز بين بنك محلي أو أجنبي، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وكشف الوكيل القانوني عن مواصلة المفاوضات مع البنوك السعودية، وذلك بعد التوصل لاتفاقيات مع البنوك الأجنبية.

وبين أن المكان الأفضل للدعاوى الخاصة بقضايا القصيبي سيكون تحت مظلة التسوية الواقية من الإفلاس، بالمحاكم التجارية وليس بمحاكم التنفيذ.

وأكد أن الشركة قادرة على الاستمرار في أعمالها إلى حين الانتهاء من التسوية، لافتا إلى أن لديها خطة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات للسداد مع وضع ضمانات كافية للدائنين.

وقال مسؤول مصرفي في منتصف فبراير الماضي إن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

وبلغت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في يونيو الماضي على الرخام والسيراميك والأثاث قيمة تجاوزت 29 مليون ريال.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس والذي ينظم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.