شكرا لقرائتكم خبر عن فرص استثمارية بـ41.25 مليار ريال في محطات تحلية وصرف صحي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت السعودية ثماني فرص استثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين تقدر بنحو 41.25 مليار ريال وذلك بقطاع تحلية المياه والصرف الصحي.

وقالت الشركة الوطنية للمياه إن قطاع توزيع المياه نجح في تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة للصرف الصحي كانت ضمن دائرة التعثر بمدينة ينبع والمدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام على المستثمرين بسعة تصميمية مقدارها 350 ألف متر مكعب يوميا.

ويأتي ذلك في ظل السعي الحثيث التي تبذله المملكة في جذب المستثمرين الأجانب حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.