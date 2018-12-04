شكرا لقرائتكم خبر عن 1091 أسرة منتجة استفادت من اتفاقية مصرف الراجحي ومركز جنى خلال خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التقرير النهائي لهذه المبادرة أنه تم تدوير المبلغ لمدة (5) سنوات ليقدم قروضا حسنة وميسرة بلغ إجماليها (4.428.000) ريال، وتم دعم وتمويل عدد (1.091) أسرة منتجة، من خلال (9) فروع لمركز بناء الأسر المنتجة منتشرة في جميع أرجاء المملكة، حيث بلغت نسبة السداد طوال الفترة 100%، وبلغت نسبة الدعم المقدم للقطاع التجاري 71%، وللقطاع الصناعي 21%، وقطاع الخدمات 8%.
وهدفت هذه الاتفاقية إلى تطوير المشاريع متناهية الصغر والارتقاء بها، وتوفير فرص عمل إضافية للنساء في المجتمع، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمشاريع مكملة للإنتاج الوطني.
وقال المدير التنفيذي لمركز «جنى» محمود الشامي: إن المركز هو عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، وفي الوقت نفسه يرسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع.
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