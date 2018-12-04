اليوم الجديد - محمد فوزي
قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تملك خطوط إنتاج لتصنيع كافة أنواع السجائر الأجنبية، ولكن هناك بعض الشركات تستورد أنواعًا معينة من السجائر بدون أسباب معروفة.
وأضاف "أمان" في لقائه ببرنامج "اليوم" والمذاع على فضائية "dmc" أن السجائر المحلية وكافة أنواع التبغ لن تشهد أي زيادة بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، موضحًا أن الزيادة ستكون على السجائر المستوردة فقط وليست المحلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر من جديد! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .