أسعار السجائر من جديد!

اليوم الجديد - محمد فوزي

قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تملك خطوط إنتاج لتصنيع كافة أنواع السجائر الأجنبية، ولكن هناك بعض الشركات تستورد أنواعًا معينة من السجائر بدون أسباب معروفة.

وأضاف "أمان" في لقائه ببرنامج "اليوم" والمذاع على فضائية "dmc" أن السجائر المحلية وكافة أنواع التبغ لن تشهد أي زيادة بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، موضحًا أن الزيادة ستكون على السجائر المستوردة فقط وليست المحلية.