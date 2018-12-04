شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 13 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في واشنطون وعلى أعتاب الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس نبك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 07:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.39% لتتداول حالياً عند 14.55$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.50$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 96.74 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا وقد تابعنا حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وعضوة اللجنة الفيدرالية برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، تم تأجيلها وذلك نظراً لكون الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب أقر يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.