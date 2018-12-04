شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في واشنطون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس نبك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في نيويورك.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.1378 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1354 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1382، بينما حقق الأدنى له عند 1.1350.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة الموازنة العامية للحكومة الفرنسية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 34.2 ألف مقابل 52.2 ألف في تشرين الأول/أكتوبر.

ووصولاً إلى الكشف بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر أسعار المنتجين ذاته استقرار النمو عند 4.5%، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين في بروكسل.

على الصعيد الأخر، فقد تبعنا حديث كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وعضوة اللجنة الفيدرالية برينارد في الاحتفاء بالتميز في تنمية المجتمع وتوجههم الجائزة الافتتاحية للمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين للتميز في تنمية المجتمع، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز حيال التوظيف المحلي واتجاهات القوي العاملة في نيويورك الاحتياطي الفيدرالي.