شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت معدلات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الرابع من كانون الأول/دسيمبر الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 1.50% للاجتماع السادس والعشرين على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق، وذلك مع أصدر بيان السياسة النقدية للبنك.

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