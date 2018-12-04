شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار خام نيمكس وبرنت من الأدنى لها في 14 شهراً والأنظار على اجتماع أوبك في فيينا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً، وفي أعقاب توصل واشنطون وبكين في نهاية الأسبوع الماضي لهدنة حيال النزاعات التجارية القائمة بينهم وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال العام المقبل 2019 لإدارة أسواق النفط وذلك على أعتاب الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها يوم الخميس المقبل في فيينا.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 1.10% لتتداول حالياً عند مستويات 53.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.95$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 1.05% لتتداول عند 62.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.69$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 96.74 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.04.

هذا وقد تابعنا يوم الأحد الماضي أصدر البيت الأبيض بياناً مفاده أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم.

وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة للزراعة، الأمر الذي قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، وعزز بدوره أداء أسعار العقود الآجلة للنفط في أعقاب توصل أكبر مستهلكي النفط لهدنة تجارية قد تحد من مخاطر تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي التي تثقل على تطلعات الطلب العالمي على النفط خلال الفترات المقلبة.

على الصعيد الأخر، فأن أعرب الرئيس الروسي عن اتفاقه مع ولي العهد السعودي الأمير على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط خلال العام المقبل والذي تشارك فيه روسيا خلال هذا العام 2018 بواقع 600 ألف برميل يومياً من أصل 1.8 مليون برميل يومياً مجمل الاتفاق، بهدف إدارة أسواق النفط التي شهدت خلال الشهر الماضي أسوء أداء شهري لها في عقد من الزمان، قد عزز بدوره أداء أسعار النفط على أعتاب اجتماع أوبك في فيينا.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نوه يوم الجمعة الماضية أن منتجي النفط في أوبك وخارجها يفضلون أسعار النفط الحالية ويثقون في التوصل لاتفاق لعام 2019، موضحاً أن بلاده لا تضع في اعتبارها خيار شحن النفط الإيراني لروسيا لكون العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران تم تقييمها بالفعل في الأسواق، ومضيفاً أن شركات النفط الروسية أبدت موافقتها على تعديل مستويات الإنتاج لعام 2019 إذا ما استدعى الأمر لذلك.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

ويأتي استأنف ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى في 14 شهراً ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي شهدتها مؤخراً من جراء تشكك الأسواق في قدرة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق، وتنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث، بالإضافة لارتفاع الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية.

وفي نفس السياق، يعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار خلال الآونة الأخيرة من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار النفط مؤخراً، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 887 منصة.