شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع على استحياء - تحليل صباحي - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 9.29 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5384.58 ، طيلة ثبات الدعم 5301.54 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5301.54 ومستوى المقاومة 5384.58 .
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