شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يكسر الدعم – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر اللايتكوين من كسر مستوى 30.65 يوم أمس واستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 25.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
نشير إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 33.90، حيث إن اختراقه سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 33.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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