شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يزحف نحو الهدف – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الريبل بسلبية هادئة ويزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.24، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر يقدّمه المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن الثبات دون 0.42 يمثل شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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