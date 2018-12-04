شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتداول بسلبية – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الإيثريوم تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن الدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة، في طريقه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 100.00، ويقع السعر تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم.

كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 90.00 كمحطة تالية، في حين إن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون 118.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط