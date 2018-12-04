شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يكسر خط الرقبة – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البتكوين بكسر خط الرقبة لنموذج القمة المزدوجة واستقر دونه، ليتم تفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 3475.00. وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً بشرط الثبات دون مستوى 4225.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 4000.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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