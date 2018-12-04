شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبدأ بالانخفاض – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية هادئة الآن، مشيراً إلى التوجه لاستئناف المسار التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9900 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.9835 بشكل مباشر. الثبات دون 0.9990 يمثل شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 1.0020 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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