شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد طفيف، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 0.7437 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 0.7277، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7566.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد