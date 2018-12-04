- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 61.10 والثبات فوقه، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال اليوم، حيث يتواجد هدفنا الإيجابي الأول عند 63.95.
نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب سعر عقود برنت لتصل إلى حاجز 70.00 دولار للبرميل، في حين إن الثبات فوق 61.10 مهم لتحقيق الأهداف الإيجابية المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .