شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 61.10 والثبات فوقه، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال اليوم، حيث يتواجد هدفنا الإيجابي الأول عند 63.95.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب سعر عقود برنت لتصل إلى حاجز 70.00 دولار للبرميل، في حين إن الثبات فوق 61.10 مهم لتحقيق الأهداف الإيجابية المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد